Кыргызча

13-декабрга карата аба ырайы

Эртең,13-декабрда Чүй, Талас, Жалал-Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Күндүз Талас, облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй, Ош, облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн −1...+4 күндүз

Таласта түнкүсүн −11...-16 күндүз −5...-10

Баткенде түнкүсүн 0...5 күндүз 10...15

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0...5 күндүз 10...15

Ысык-Көлдө түнкүсүн 0...-5 күндүз 4...9

Нарында түнкүсүн −10...-15 күндүз −2...+3

Бишкекте түнкүсүн 2...4, күндүз 7...9 градус болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354435/
Кароо: 87
