13-декабрга карата аба ырайы

Эртең,13-декабрда Чүй, Талас, Жалал-Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Күндүз Талас, облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй, Ош, облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн −1...+4 күндүз
Таласта түнкүсүн −11...-16 күндүз −5...-10
Баткенде түнкүсүн 0...5 күндүз 10...15
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0...5 күндүз 10...15
Ысык-Көлдө түнкүсүн 0...-5 күндүз 4...9
Нарында түнкүсүн −10...-15 күндүз −2...+3
Бишкекте түнкүсүн 2...4, күндүз 7...9 градус болот.