12-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 12-декабрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым райондорунда кар жаайт. Ысык-Көл облусунда жаан-чачын жаабайт. Күндүз Талас облусунун айрым райондорунда жаан, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн −3...+2 күндүз
Таласта түнкүсүн 0...-5 күндүз 7...12
Баткенде түнкүсүн −1...+4 күндүз 11...16
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −1...+4 күндүз 11...16
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −5...-10 күндүз 2...7
Нарында түнкүсүн −7...-12 күндүз −2...+3
Бишкекте түнкүсүн 0...+2, күндүз +13...+15 градуска жетиши мүмкүн.