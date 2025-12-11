19:06
Кыргызча

12-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 12-декабрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым райондорунда кар жаайт. Ысык-Көл облусунда жаан-чачын жаабайт. Күндүз Талас облусунун айрым райондорунда жаан, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −3...+2 күндүз

Таласта түнкүсүн 0...-5 күндүз 7...12

Баткенде түнкүсүн −1...+4 күндүз 11...16

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −1...+4 күндүз 11...16

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −5...-10 күндүз 2...7

Нарында түнкүсүн −7...-12 күндүз −2...+3

Бишкекте түнкүсүн 0...+2, күндүз +13...+15 градуска жетиши мүмкүн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354277/
