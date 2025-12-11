09:44
Дем алыш күндөрү бишкектиктерди эмне күтөт? 11-14-декабрга карата аба ырайы

Бишкекте жамгыр жана кар жаашы күтүлүүдө. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.

11-декабрда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн температура −5 градус Цельсийге чейин төмөндөп, күндүз +5 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт.

12-декабрда түнкүсүн температура −4 градус Цельсийге чейин төмөндөп, күндүз +13 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт.

13-декабрда түнкүсүн кар жаашы мүмкүн, температура −1 градус Цельсийге чейин жетиши күтүлүүдө. Күндүз жамгыр жаашы күтүлүүдө, эң жогорку температура +9 градус Цельсийге жетет.

14-декабрда түнкүсүн температура −3 градус Цельсийге жакын болот, жаан-чачын болбойт. Күндүз жамгыр жаашы күтүлүүдө, эң жогорку температура +9 градус Цельсийге чейин жетет.
