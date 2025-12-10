17:59
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Кыргызча

11-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 11-декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Тоолуу аймактарда гана кар жаашы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргызгидромет борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −12 ... −17, күндүз +1 ... +6;

Талас жергесинде түнкүсүн −11 ... −13, күндүз +4 ... +6;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −3 ... −5, күндүз +8 ... +10;

Ысык-Көлдө түнкүсүн −15 ... −17, күндүз −4 ... −6;

Нарын аймагында түнкүсүн −18 ... −20, күндүз −6 ... −8;

Бишкек шаарында түнкүсүн −13 ... −15, күндүз +4 ... +6.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354139/
Кароо: 70
Басууга
Теги
10-декабрга карата аба ырайы
9-декабрга карата аба ырайы
Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы
Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт. −23 градуска чейин суук күтүлөт
6-декабрга карата аба ырайы
5-декабрга карата аба ырайы
Бул дем алыш күндөрү Бишкек булуттуу болот. 4-7-декабрга карата аба ырайы
4-декабрга карата аба ырайы
3-декабрга карата аба ырайы
Кыштын алгачкы күндөрүндө Бишкекте күн ачык болот. 1-3-декабрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат
Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт.&nbsp;&minus;23&nbsp;градуска чейин суук күтүлөт Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт. −23 градуска чейин суук күтүлөт
Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы
БШК 12&nbsp;округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме БШК 12 округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме
10-декабрь, шаршемби
17:20
11-декабрга карата аба ырайы 11-декабрга карата аба ырайы
16:37
БШК жыйынтыгы: 87 депутат шайланды, бир округдун добушу жокко чыгарылды
15:06
Улуттук Тарых музейине уникалдуу балбал белекке берилди
14:43
Роберт Просинечки Кыргызстандын улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу болду
14:15
Быйыл Бишкекте дээрлик 100 чакырым жол оңдолду