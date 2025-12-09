18:27
10-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 10-декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймагында кар жаайт. Бул тууралуу Кыргызгидромет борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −1 ... −6, күндүз −4 ... −9;

Талас жергесинде түнкүсүн −4 ... −6, күндүз −4 ... −6;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −3 ... −5, күндүз 0 ... +2;

Ысык-Көлдө түнкүсүн −4 ... −6, күндүз −4 ... −6;

Нарын аймагында түнкүсүн −11 ... −12, күндүз −4 ... −6;

Бишкек шаарында түнкүсүн −5 ... −7, күндүз −3 ... −5.
