09:43
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Кыргызча

Кыргызстандын түштүгүндө жер титирөө катталды

Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун маалыматы боюнча, 3-декабрь түнү түштүк Кыргызстан аймагында жер титирөө болду.

Институттун маалыматы боюнча, саат 2:18де 3,5 баллдык жер титирөө катталган.

Жер титирөөнүн очогу Кыргызстан аймагында, Кызыл-Жар айылынан 10 чакырым түштүк-батышта, Жыл-Көл айылынан 12 чакырым батышта, Үчкурган айылынан 15 чакырым түндүк-батышта, Шамалды-Сай шаар тибиндеги конушунан 21 чакырым түндүк-батышта жана Таш-Көмүрдөн 26 чакырым түштүк-батышта жайгашкан.

Жер титирөөнүн күчү Кызыл-Жар жана Жыл-Көл айылдарында 3,5 баллга жакын, Үчкурган, Шамалды-Сай, Кумда 3 баллга, ал эми Таш-Көмүрдө 2,5 баллга жеткен.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353353/
Кароо: 82
Басууга
Теги
Кыргызстандын Нарын облусунда 4 баллга жеткен жер титирөө болду
Кытайдагы жер титирөө, Кыргызстанда сезилди
Кыргызстан боюнча калктуу конуштарда жер титирөө катталды
Эртең менен Кыргызстан боюнча 3 баллдык жер титирөө болду, бирок ал сезилген жок
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Жер титирөө. КР Илимдер академиясы сейсмикалык кызматтын иши жөнүндө отчет берди
Түндө Кыргызстан аймагында жер титирөө болду
Кыргызстанда 24 сааттын ичинде төртүнчү жер титирөө катталды
Кыргызстанда бир суткада үчүнчү жер титирөө катталды
Кыргызстанда жер титирөөдөн турак жайлар жана коомдук объектилер жабыркаган
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда
Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди
Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги &#8470;&nbsp;1123 шайлоо тилкесинде добуш берди Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги № 1123 шайлоо тилкесинде добуш берди
Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди
4-декабрь, бейшемби
09:43
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:30
Бакыт Кадыров Дүйнөлүк комбат джиу-джитсу чемпионатында алтын медаль утту
09:15
Бүгүн «Манас» эпосунун күнү белгиленет
09:04
Кыргызстандын түштүгүндө жер титирөө катталды
08:30
Бул дем алыш күндөрү Бишкек булуттуу болот. 4-7-декабрга карата аба ырайы
3-декабрь, шаршемби
17:30
4-декабрга карата аба ырайы
16:23
Аламүдүндө минералдык суу чыккан 442 миллион сомдук жер мамлекетке кайтарылды
16:05
«Автовнештранс» ишканасынын Ысык-Көлдөгү бөлүмү мамлекетке алынды