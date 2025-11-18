09:01
Кыргызстандын Нарын облусунда 4 баллга жеткен жер титирөө болду

Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун маалыматы боюнча, бүгүн эртең менен Кыргызстандын Нарын облусунда жер титирөө болду.

Институттун маалыматы боюнча, жер титирөөлөр эртең мененки саат 5:56да катталган.

Жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында — Нарын шаарынан 8 чакырым түштүк-батышты карай, Орто-Саз айылынан 14 чакырым түштүк-батышты карай, Жан-Булак айылынан 15 чакырым түштүк-чыгышты карай жайгашкан.

Жер титирөөнүн күчү Таш-Булакта 4,0 балл, Орто-Сазда 3,0, Нарында 3,5, Жан-Булакта 3,0 баллга жеткен.
