Барскоон — Бедел унаа жолун куруу боюнча геодезиялык жана инженердик-геологиялык изилдөөлөр толук аяктады. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти.
Долбоордун алкагында унаа жолунан тышкары, 50дөн ашык көпүрө, 2 туннель, ошондой эле коргоочу жана кошумча инженердик курулмаларды куруу каралган.
- № 1 тоннель (Сөөк) — жалпы узундугу 5 340 метр;
- № 2 тоннель (Ашуу-Суу) — жалпы узундугу 3 788 метр:
Ал эми көпүрөлөр боюнча иштер учурда даярдык баскычында турат.
Ушу тапта объектте 557ге жакын кызматкер бетон заводдорунун, майдалоо-сорттоо комплекстеринин, карьерлердин, вахталык шаарчалардын жана башка убактылуу курулуш иштерин аткарышууда.
Белгилей кетсек, Барскоон — Бедел унаа жолунун жалпы узундугу болжол менен 161 чакырымды түзөт. Долбоорду ишке ашыруу 2025-жылдын 26-августунда башталган. Курулуш иштеринин жалпы мөөнөтү болжол менен 5 жылды түзөт.
Жол Ысык-Көл облусунун түштүк жээгинде жайгашкан Барскоон айылын Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик чек арасындагы «Бедел» өткөрмө пункту менен байланыштырат.