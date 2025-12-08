Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы

Синоптиктер жуманын башында Бишкекте кар жаап, суук болорун божомолдоп жатышат.
8-декабрда түнкүсүн асман жарым-жартылай булуттуу болуп, температура −2 градус Цельсийге чейин төмөндөйт деп күтүлүүдө. Күндүз жамгыр карга айланат деп күтүлүүдө, температура +6 градус Цельсийге чейин жетет.
9-декабрда кар жаашы күтүлүүдө. Түнкүсүн температура −3 градус Цельсийге чейин жетет, күндүзгү эң жогорку температура +3 градус Цельсийге гана жетет.
10-декабрда да кар жаашы күтүлүүдө. Түнкүсүн температура −11 градус Цельсийге чейин, күндүзгү эң төмөнкү температура −3 градус Цельсийге чейин жетиши күтүлүүдө.