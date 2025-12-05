6-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 6-декабрга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарында жаан, кар жаайт. Күндүз Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн −4...+1 күндүз +7...+12
Таласта түнкүсүн 0...-5 күндүз +6...+11
Баткенде түнкүсүн −1...+4 күндүз +7...+12
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0...+5 күндүз +8...+13
Ысык-Көлдө түнкүсүн 0...+5 күндүз +2...+7
Нарында түнкүсүн −8...-13 күндүз 0...+5
Бишкекте түнкүсүн 0...-2, күндүз +9...+11.