6-декабрга карата аба ырайы

Эртең, 6-декабрга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарында жаан, кар жаайт. Күндүз Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн −4...+1 күндүз +7...+12

Таласта түнкүсүн 0...-5 күндүз +6...+11

Баткенде түнкүсүн −1...+4 күндүз +7...+12

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0...+5 күндүз +8...+13

Ысык-Көлдө түнкүсүн 0...+5 күндүз +2...+7

Нарында түнкүсүн −8...-13 күндүз 0...+5

Бишкекте түнкүсүн 0...-2, күндүз +9...+11.
