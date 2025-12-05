17:09
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Кыргызча

Ошто УКМКнын төрагасы жана мэрдин жеке каражаттарына күмбөз жаңыланды

Ош шаарындагы Сары-Мазар көрүстөнүндөгү Алымбек датка менен Курманжан датканын күмбөзү жаңыдан курулду. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Бүгүн Ош шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев даткалардын жаңыдан курулган күмбөзүнө барып, куран окуду. Буга чейин күмбөздүн сырткы жана ички бөлүктөрү эскирип, зыярат кылган жарандар үчүн толук шарт болгон эмес.

Жаңыдан курулган күмбөз мрамор таштар менен кооздолуп, ичинде зыяратчылар үчүн куран окууга ыңгайлуу шарт түзүлдү.

Жакынкы күндөрү жаңыдан курулган күмбөз УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин, Алымбек датка менен Курманжан датканын урпактары жана туугандарынын катышуусунда ачылышы күтүлүүдө.

Ош мэриядан билдиргендей, Алымбек датка менен Курманжан датканын күмбөзү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин жеке каражатынын эсебинен курулган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353590/
Кароо: 96
Басууга
Теги
Оштогу мектептерге президенттин атынан 62 интерактивдүү панел тапшырылды
Ош шаарында Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленди
Ош шаарындагы Ленин көчөсү Алымбек Датканын ысымын алды
Ош шаарына жаңы борбордук мечит салынат(эскиз)
Көңүл бургула! 18-мартта Бишкектин бир бөлүгүндө ичүүчү суу өчүрүлөт
Ош-Тамчы багыты боюнча каттамы көбөйтүлөт
Ош милициясы ЖРТда эң көп балл алган Кызжибек Жээнбекованы куттуктады
Ош жана Жалал-Абад шаарларында жаңы аэропорттор курулат
Ошто түнкүсүн жарамазан айткан балдардын ата-энелери айыпка жыгылды
Ош шаарында өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук күч алууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди
Жогорку Кеңеш &minus;2025: Эң&nbsp;улуусу&nbsp;69, эң&nbsp;жашы 25&nbsp;жашта Жогорку Кеңеш −2025: Эң улуусу 69, эң жашы 25 жашта
Бишкектеги тамактануучу жайларга 11&nbsp;айда 22&nbsp;миллион сом айып пул салынды Бишкектеги тамактануучу жайларга 11 айда 22 миллион сом айып пул салынды
Шайлоо &minus;2025: Чет өлкөлөрдө 25&nbsp;миңден ашык кыргызстандык добуш берди Шайлоо −2025: Чет өлкөлөрдө 25 миңден ашык кыргызстандык добуш берди
5-декабрь, жума
17:00
Сузакта 11 млн сомдук социалдык объект мамлекетке кайтарылды Сузакта 11 млн сомдук социалдык объект мамлекетке кайта...
16:16
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
16:05
Ошто УКМКнын төрагасы жана мэрдин жеке каражаттарына күмбөз жаңыланды
15:15
КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү. Ысык-Көлдө 11 бала бакча карантинге жабылды
15:05
Жалал-Абад облусунда гипсокартон өндүрүүчү завод ачылды