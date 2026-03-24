Ош шаарындагы мурдагы көрүстөндүн орду жашыл аймакка айландырылат

Ош шаарында жайгашкан мурдагы Хохлова көрүстөнү аймагында көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында масштабдуу көчөт отургузуу иш-чарасы өткөрүлдү. Бул тууралуу муниципалдык басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, иш-чара аймакты жакшыртууга жана шаардын ичинде жаңы жашыл тилке түзүүгө багытталган. Анын алкагында декоративдүү жана көлөкө берүүчү бак-дарактардын алты түрүнөн 1300гө жакын көчөт отургузулду.

Бул иштер аймактын экологиялык абалын жакшыртуу, айлана-чөйрөнү көрктөндүрүү жана шаардагы жашыл тилкелердин санын көбөйтүү максатында жүргүзүлүүдө.

Иш-чарага мэр Жанарбек Акаев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттары жана башка өкүлдөр катышты.

Калаа башчысы Ош шаарында жашыл аймактар жетишсиз экенин белгилеп, мындан ары шаарды жашылдандыруу иштерине өзгөчө көңүл буруларын билдирди.

Ал эми министр өлкө башчысынын демилгеси менен ишке ашып жаткан «Жашыл мурас» улуттук кампаниясынын алкагында 2026-жылы Кыргызстан боюнча 9 миллион көчөт отургузуу пландалып жатканын айтып, Ош шаарындагы мындай демилгелерди колдой турганын белгиледи.
Ош улуттук драма театры Бишкекте гастролдук жумалык өткөрөт. Программа
Ош шаарында Мамлекеттик туу күнү белгиленди
Быйыл Ош шаарынын бюджети 1,8 миллиард сомго көбөйөт
Оштогу таңкы рейд: Нурматов көчөсү жол тыгынын азайтуу максатында кеңейтилет
Быйыл Ош шаарында жаңы он мектеп курулат. Тизме
Ош шаарында залкар акын Алишер Навоинин айкели ачылды
Ошто УКМКнын төрагасы жана мэрдин жеке каражаттарына күмбөз жаңыланды
Башкы план −2025: Бишкектин жашыл аймактары 2400 гектарга чейин кеңейтилет
Оштогу мектептерге президенттин атынан 62 интерактивдүү панел тапшырылды
Ош шаарында Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленди
Эң көп окулган жаңылыктар
Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады
Ош&nbsp;шаарында 75&nbsp;мечитте Орозо айт намазы окулду Ош шаарында 75 мечитте Орозо айт намазы окулду
24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт 24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт
Президент Садыр Жапаров айт намазга катышты Президент Садыр Жапаров айт намазга катышты
