09:43
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Кыргызча

Бул дем алыш күндөрү Бишкек булуттуу болот. 4-7-декабрга карата аба ырайы

Бишкекте жуманын калган бөлүгүндө булуттуу аба ырайы болот, бирок жаан-чачын күтүлбөйт. Бул синоптиктердин алдын ала божомолунда айтылды.

4-декабрда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн температура −3 градус Цельсийге чейин төмөндөп, күндүз 13 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт.

5-декабрда да булуттуу асман күтүлүүдө. Түнкүсүн температура −4 градус Цельсийге чейин жетет, күндүзгү температура болгону 9 градус Цельсийге жетет.

6-7-декабрда булуттуу аба ырайы болот. Түнкүсүн температура −5 градус Цельсийдин тегерегинде болуп, күндүз 9 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт деп күтүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353333/
Кароо: 112
Басууга
Теги
4-декабрга карата аба ырайы
3-декабрга карата аба ырайы
Кыштын алгачкы күндөрүндө Бишкекте күн ачык болот. 1-3-декабрга карата аба ырайы
29-ноябрга карата аба ырайы
28-ноябрга карата аба ырайы
Бул аптада Бишкекте күн ачык болот. 27-30-ноябрга карата аба ырайы
26-ноябрга карата аба ырайы
25-ноябрга карата аба ырайы
Бишкекте түнкүсүн үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 24-26-ноябрга карата аба ырайы
22-ноябрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда
Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди
Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги &#8470;&nbsp;1123 шайлоо тилкесинде добуш берди Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги № 1123 шайлоо тилкесинде добуш берди
Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди
4-декабрь, бейшемби
09:43
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:30
Бакыт Кадыров Дүйнөлүк комбат джиу-джитсу чемпионатында алтын медаль утту
09:15
Бүгүн «Манас» эпосунун күнү белгиленет
09:04
Кыргызстандын түштүгүндө жер титирөө катталды
08:30
Бул дем алыш күндөрү Бишкек булуттуу болот. 4-7-декабрга карата аба ырайы
3-декабрь, шаршемби
17:30
4-декабрга карата аба ырайы
16:23
Аламүдүндө минералдык суу чыккан 442 миллион сомдук жер мамлекетке кайтарылды
16:05
«Автовнештранс» ишканасынын Ысык-Көлдөгү бөлүмү мамлекетке алынды