Бул дем алыш күндөрү Бишкек булуттуу болот. 4-7-декабрга карата аба ырайы

Бишкекте жуманын калган бөлүгүндө булуттуу аба ырайы болот, бирок жаан-чачын күтүлбөйт. Бул синоптиктердин алдын ала божомолунда айтылды.
4-декабрда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн температура −3 градус Цельсийге чейин төмөндөп, күндүз 13 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт.
5-декабрда да булуттуу асман күтүлүүдө. Түнкүсүн температура −4 градус Цельсийге чейин жетет, күндүзгү температура болгону 9 градус Цельсийге жетет.
6-7-декабрда булуттуу аба ырайы болот. Түнкүсүн температура −5 градус Цельсийдин тегерегинде болуп, күндүз 9 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт деп күтүлүүдө.