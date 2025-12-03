Оштогу «Достук» чек ара бекетине 45 метрлик флагшток орнотулууда. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдирди.
Маалыматка ылайык, долбоор Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин демилгеси менен ишке ашып жатат. Буга удаа бекеттин айланасын көрктөндүрүү, таман таш төшөө жана отургучтарды жайгаштыруу иштери да жүрүп жатат.
Ош шаарынын башчысы «Достук» өткөрмө бекетине кире бериш аймакты кыдырып, башаламан курулган соода түйүндөрүн оңдоо тапшырмасын берген. Июнь айында аталган аймакты иретке келтирүү иштери башталган.