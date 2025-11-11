14:22
Ош облусунда 65 өспүрүм мыйзамсыз иштегени аныкталды

Ош облусунун милициясы жашы жете элек балдардын кооптуу жана мыйзамсыз жумуштарга тартылышынын алдын алуу максатында «Өспүрүмдөр жана эмгек» деп аталган алдын алуу рейдин жүргүздү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, инспекторлор 345 соода түйүнүн, кафелерди, базарларды жана башка жерлерди кыдырышкан. Алар уруксатсыз же зарыл шарттарсыз иштеп жаткан 65 жашы жете элек баланы аныкташкан.

Өспүрүмдөрдүн ата-энелери жана бизнес ээлери менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аларга жашы жете электерге коопсуз шарттарда жана эмгек мыйзамдарына ылайык гана иштөөгө уруксат берилгени эскертилди.

Милиция балдардын коопсуздугу үчүн чоңдор жооптуу экенин белгиледи. Эгерде жашы жете электердин өмүрүнө же ден соолугуна укук бузуулар же коркунучтар жаралса, аларга 102 же 111 номерлерине чалууга чакырышты.
