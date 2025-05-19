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Общество

Электричество из мусора: в Оше построят завод по переработке отходов

В городе Оше планируется строительство экологического завода по переработке твердых бытовых отходов. Проект реализуется китайской компанией «Хунань Цзюнсин».

Как сообщили в мэрии Оша, градоначальник Женишбек Токторбаев провел встречу с делегацией из КНР во главе с генеральным директором компании «Хунань Цзюнсин» Дай Даогуо. Стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта, предполагающего строительство завода по сжиганию мусора с последующим производством электро- и теплоэнергии.

Согласно проекту, предприятие сможет перерабатывать до 2 тысяч тонн отходов в сутки и вырабатывать до 50 мегаватт электроэнергии.

мэрия города Оша

Ожидается, что объект повысит обеспеченность Оша теплом и горячей водой в зимний период, улучшит экологическую ситуацию и создаст новые рабочие места.

После переговоров делегация посетила предполагаемую площадку строительства, где обсудила технические детали и логистику реализации проекта.

Ранее мэр Оша побывал с рабочим визитом в Китае, административном центре провинции Хунань, где ознакомился с работой китайской компании и подписал рамочное соглашение о сотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329533/
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