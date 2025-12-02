18:30
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Кыргызча

Ысык-Көл облусунда күн электр станциясынын курулушу башталды

Ысык-Көлдө күн электр станциясын куруу боюнча кошумча макулдашууга кол коюлду. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, иш-чара энергетика министри Таалайбек Ибраев, инвестордун өкүлдөрүнүн жана «РЭЦА» компаниясынын жетекчилигинин катышуусунда өттү.

Кошумча макулдашууга кол коюу Ысык-Көл районунда күн электр станциясын куруу жана эксплуатациялоо долбоорун ишке ашыруудагы маанилүү этап болуп саналат.

Документ — баштапкы инвестициялык макулдашуунун айрым жоболорун, анын ичинде тараптардын жоопкерчилигинин шарттарын, туруктуулуктун кепилдиктерин, мүмкүн болуучу тобокелдиктерди жөнгө салуу тартибин жана колдонуудагы укукту өзгөртүүнү тактоого жана өркүндөтүүгө багытталган.

Иш-чаранын жүрүшүндө тараптар өлкөнүн кайра жаралуучу энергетика тармагын өнүктүрүү, энергетикалык коопсуздукту бекемдөө жана чет өлкөлүк түз инвестицияларды тартуу үчүн анын стратегиялык маанисин баса белгилөө менен долбоорду ийгиликтүү ишке ашырууга өз милдеттенмелерин ырасташты.

Кошумча макулдашуу ага кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирди жана колдонуудагы Инвестициялык макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

Белгилей кетсек, азыркы учурда жумушчулар үчүн убактылуу турак-жай куруу иштери аяктоодо, подстанциянын пайдубалы жана 110 кВ электр берүү линиясы куюлууда, ошондой эле күн панелдери үчүн кронштейндер орнотулууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353166/
Кароо: 117
Басууга
Теги
Министрлер кабинети Ысык-Көлдүн туруктуу өнүктүрүү концепциясын бекитти
Караколдо кышкы туристтик сезон расмий түрдө ачылды
«Кыргызское Взморье» санаториясынын сейил бак жана пляжы акимчиликке өткөрүлдү
Ысык-Көлдө моторлуу жел кемелер курулат
Үч күндө Ысык-Көлдөн 15 миң метрден ашык тор чыгарылды
Ысык-Көлдө эшек минген балакайлар социалдык тармактарда кубаныч жаратты
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
Ысык-Көлдөн бир чакырымдай браконьерлердин торлору алынды
Тоңдо көлдүн жээк аймагын жакшыртууга 15 миллион сом жумшалат
Ысык-Көлдө 850 конок үйү саркынды сууларды тазалоо системаларын колдонбойт
Эң көп окулган жаңылыктар
29-ноябрга карата аба ырайы 29-ноябрга карата аба ырайы
УКМК Токмоктогу&nbsp;7,2&nbsp;га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды УКМК Токмоктогу 7,2 га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды
Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат
Пайдалуу кеңеш: Анар жегендин 10&nbsp;себеби Пайдалуу кеңеш: Анар жегендин 10 себеби
2-декабрь, шейшемби
17:26
3-декабрга карата аба ырайы 3-декабрга карата аба ырайы
17:11
Ысык-Көл облусунда күн электр станциясынын курулушу башталды
16:20
Министрлер кабинети Ысык-Көлдүн туруктуу өнүктүрүү концепциясын бекитти
16:05
Кыргызстанда бир жумада КРВИ жана сасык тумоонун 36 миңден ашык учуру катталды
15:41
Азиялык жаштар пара оюндарына сапар алган спортчуларга туу тапшырылды