18:15
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Кыргызча

28-ноябрга карата аба ырайы

Эртең, 28-ноябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт, күн ачык болот. Бул тууралуу Кыргызгидромет борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0 ... −5, күндүз +13 ... +18;

Талас жергесинде түнкүсүн 0 ... −2, күндүз +15 ... +17;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +3 ... +5, күндүз +16 ... +18 градус;

Ысык-Көлдө түнкүсүн −1 ... −3, күндүз +6 ... +8;

Нарын аймагында түнкүсүн −11 ... −13, күндүз +5 ... +7 градус болот.

Ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн +0 ... −2, күндүз 14 ... +16 градуска жетет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352516/
Кароо: 71
Басууга
Теги
Бул аптада Бишкекте күн ачык болот. 27-30-ноябрга карата аба ырайы
26-ноябрга карата аба ырайы
25-ноябрга карата аба ырайы
Бишкекте түнкүсүн үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 24-26-ноябрга карата аба ырайы
22-ноябрга карата аба ырайы
21-ноябрга карата аба ырайы
Дем алышта Бишкек тургундарын эмне күтөт? 20-23-ноябрга карата аба ырайы
20-ноябрга карата аба ырайы
19-ноябрга карата аба ырайы
18-ноябрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
27-ноябрь, бейшемби
17:30
28-ноябрга карата аба ырайы 28-ноябрга карата аба ырайы
16:05
ЖККУнун Бишкектеги саммити: Президенттер 15 документке кол коюшту. Тизме
15:38
Кыргызстанда аймактарды газдаштыруу тездетилет: Бишкектеги сүйлөшүүлөр аяктады
15:28
Кемин районунда төрөт үйүнүн курулушуна капсула салынды
15:10
Таалатбек Масадыков ЖККУнун баш катчысы болуп дайындалды