Кыргызча

Чакан бизнести өнүктүрүү: Минскте Кыргызстан менен түз байланыштар талкууланды

Беларустун Улуттук маркетинг борбору чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн Кыргызстан менен түз байланыштар маселесин талкуулады. Бул тууралуу анын веб-сайтында кабарланган.

Борбордун директорунун орун басары Евгений Русак биргелешкен долбоорлор боюнча кыргызстандык өнөктөштөр менен кызматташуунун ийгиликтүү тажрыйбасын баса белгиледи.

Эки тараптуу кызматташуунун келечектүү багыттарын аныктоо, өнөктөштөрдү табуу жана эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрүнүн ортосунда түз диалогду түзүү үчүн практикалык куралдар жана мүмкүнчүлүктөр белгиленип, беларус-кыргыз соода-экономикалык байланыштарын кеңейтүүгө зарыл болгон жардамды көрсөтүүгө милдеттенмелер бекитилди.
