Бишкекте түнкүсүн үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 24-26-ноябрга карата аба ырайы

Бул аптанын башында Бишкекте күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт.

24-ноябрда күн ачык болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн температура −2 градуска чейин төмөндөйт, күндүзгү эң жогорку температура 16 градуска жетет.

25-ноябрда күн ачык болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн эң төмөнкү температура −1 градус Цельсийдин тегерегинде болот, күндүзгү температура 17 градуска чейин көтөрүлөт.

26-ноябрда түнкүсүн эң жогорку температура 1 градус Цельсийдин тегерегинде болот, күндүзгү эң жогорку температура 19 градуска жетет.
