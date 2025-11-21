22-ноябрга карата аба ырайы

Эртең, 22-ноябрда өлкө аймактарында күн ачык болот. Синоптиктер билдиргендей, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −3... +2, күндүз +11... +16;
Талас жергесинде түнкүсүн −3... −2, күндүз +11... +16;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −2... +3, күндүз +13... +18 градус жылуу;
Ысык-Көлдө түнкүсүн −3... +2, күндүз +5... +10;
Нарын аймагында түнкүсүн −7... −12, күндүз +5... +10 градус болот.
Ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн −1... +1, күндүз +14... +16 градуска жетет.