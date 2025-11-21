17:30
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Кыргызча

22-ноябрга карата аба ырайы

Эртең, 22-ноябрда өлкө аймактарында күн ачык болот. Синоптиктер билдиргендей, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −3... +2, күндүз +11... +16;

Талас жергесинде түнкүсүн −3... −2, күндүз +11... +16;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −2... +3, күндүз +13... +18 градус жылуу;

Ысык-Көлдө түнкүсүн −3... +2, күндүз +5... +10;

Нарын аймагында түнкүсүн −7... −12, күндүз +5... +10 градус болот.

Ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн −1... +1, күндүз +14... +16 градуска жетет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351843/
Кароо: 35
Басууга
Теги
21-ноябрга карата аба ырайы
Дем алышта Бишкек тургундарын эмне күтөт? 20-23-ноябрга карата аба ырайы
20-ноябрга карата аба ырайы
19-ноябрга карата аба ырайы
18-ноябрга карата аба ырайы
Бишкекте күн ачык болот. 17-19-ноябрга карата аба ырайы
15-ноябрга карата аба ырайы
14-ноябрда күтүлгөн аба ырайы
Бишкекте бир аз жылуу болот. 13-16-ноябрга карата аба ырайы
12-ноябрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Кандо Бишкекке келди Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Кандо Бишкекке келди
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
Өмүрбек Бабанов &laquo;Азия&raquo; футбол клубун негиздеди Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
Шайлоо &minus;2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
21-ноябрь, жума
17:19
22-ноябрга карата аба ырайы 22-ноябрга карата аба ырайы
16:43
ЭВФ: Кыргызстан ИДПнын өсүшү боюнча дүйнөлүк лидерлердин катарында турат
16:24
Кыргызстан менен Улуу Британия кызматташууну бекемдеп жатат
15:30
Бишкекте аз камсыз үй-бүлөлөргө көмүр алууга 8 млн сомдон ашык каражат бөлүндү
15:11
КРВИ учурлары көбөйдү. Мектептерде карантин киргизилиши мүмкүнбү?