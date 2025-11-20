13:37
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Кыргызча

Сыртка экспорттоо: Кыргызстандык кийим өндүрүүчүлөргө жаңы эрежелер түшүндүрүлдү

Кыргыстандын Экономика жана соода министрлиги тармактык бизнес ассоциациялары менен биргеликте кийим өндүрүүчүлөргө салык салуу, бухгалтердик эсеп, сертификациялоо жана маркалоо маселелерин түшүндүрүү үчүн практикалык семинар өткөрдү. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.

Семинарда тигүү тармагынын ата мекендик өндүрүүчүлөрү үчүн салык салуу, эсепке алуу, сертификациялоо жана маркалоо маселелери түшүндүрүлдү.

 Мамлекеттик салык кызматынын эксперттери салыктык эрежелер жана талаптар;

  • чийки затты, жарым фабрикаттарды жана даяр продукцияны эсепке алуу;
  • электрондук эсеп-фактураны (ЭСФ) жана электрондук товардык-транспорттук коштомо катын (ЭТТК) милдеттүү электрондук документтер катары тариздөө
  • Салыкчылар туура эсепке алуу жана электрондук документ жүгүртүү экспорттук рынокторго чыгуунун жана маркетплейстер менен иштөөнүн маанилүү шарты экенин белгилешти.

Семинардын өзүнчө блогу сертификациялоо жана шайкештикти ырастоо маселелерине арналды. Бишкек стандартизация жана метрология борборунун адистери ЕАЭБдин техникалык регламентинин талаптарын, шайкештик декларациясын жана сертификатын алуу тартибин, лабораториялык сыноолорду жүргүзүүнү, ошондой эле рынокторго тоскоолдуксуз чыгуу үчүн зарыл болгон милдеттүү документтердин тизмесин кеңири түшүндүрүштү.

Эксперттер сертификациялоо процедураларынан туура өтүү ЕАЭБ өлкөлөрүнүн рынокторуна эркин чыгуунун жана ишканалардын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнүн негизги шарты болуп саналат деп белгилешти.

Практикалык семинардын үчүнчү маанилүү багыты «Честный знак» маркалоо маселеси болду. «Альфа Телекомдун» өкүлдөрү жеңил өнөр жай продукциясын маркалоо системасынын негизги принциптери, коддорду алуу жана пайдалануу тартиби, ошондой эле системадагы маалыматтарды көзөмөлдөө механизмдери жөнүндө айтып беришти.

Айрыкча маркалоонун киргизилиши ачык-айкындуулукту жогорулатаары белгиленди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351630/
Кароо: 108
Басууга
Теги
Кыргызстан кийим тигүү боюнча Орусиядагы алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди
Кыргызстандык тигүүчү компания АКШ менен Европага кийимдерин жөнөтөт
«Бишкекжашылчарба» кызматкерлерине атайын формалар берилди
Кыргыз-шоу бизнесин гана эмес, казактарды да кийинткен баткендик жигит
Депутат: Азыркы тапта кийим тиге турган цехтерде 300 миң жумуш орду түзүлгөн
Жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү фонду 2 жылда 4 миң тигүүчү жана бычмачыны даярдады
Тигүүчүлөргө Европа менен Кытайдын базарларына чыгууну сунушташты
Кыргызстанда тигүүчүлүк өнөр жайынын жумалыгы өтүп жатат
Бишкекте тигүүчүлүк өнөр жайынын жумалыгы өтөт
МАИ, Жол кайгуул кызматы... Жол коопсуздук башкармалыгынын жаңы кийими
Эң көп окулган жаңылыктар
Өмүрбек Бабанов &laquo;Азия&raquo; футбол клубун негиздеди Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
Шайлоо &minus;2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
&laquo;Биз биргебиз!&raquo; майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды «Биз биргебиз!» майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды
Садыр Жапаров БА&nbsp;өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды Садыр Жапаров БА өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды
20-ноябрь, бейшемби
13:23
АӨБ президенти жашыл энергетика жана транспорт жаатындагы долбоорлорду колдоду АӨБ президенти жашыл энергетика жана транспорт жаатында...
13:05
Адылбек Касымалиев: «Кыргызстан БАЭКтин алкагында аймактык хаб болууга даяр»
12:16
Кыргызстандын үч университети дүйнөлүк туруктуулук рейтингине кирди
12:05
Сыртка экспорттоо: Кыргызстандык кийим өндүрүүчүлөргө жаңы эрежелер түшүндүрүлдү
11:31
Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар сууктаганда тезирээк айыгууга жардам берет?