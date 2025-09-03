Кыргызстан кийим тигүү боюнча Орусиядагы алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди

Кыргызстан Кытай, Орусия, Түркия, Беларусь жана Вьетнам менен катар орусиялык бренддер кийим тигүүгө буйрутма берген алдыңкы беш өлкөнүн катарына кирет. Бул тууралуу PROfashion билдирди.
Маалыматка ылайык, 2022-жыл тармак үчүн жылыш болгон: Россия Федерациясынан чет элдик бренддердин кетиши Кыргызстандан кийим-кече продукциясын алып келүүгө мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Россияга жеңил өнөр жай товарларынын экспорту эки эсеге, кийим-кече буюмдары төрт эсеге өсүп, болжол менен 200 миллион долларга жетти.
«Легпром» жеңил өнөр жай ишканаларынын ассоциациясынын президенти Сапарбек Асанов Орусия рыногу Кыргызстан үчүн стратегиялык экенин баса белгиледи. Бүгүнкү күндө республиканын продукциясы Россия Федерациясынын 50ден ашык шаарына, Казакстандын 17ден ашык шаарына, ошондой эле Тажикстанга, Өзбекстанга, Туркменстанга жөнөтүлүп турат.
Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Дилорамкан Дүйшөбаева жергиликтүү өндүрүшчүлөр орусиялык сатып алуучулар арасында суроо-талапка ээ болгон плюс-размер кийимдерин сунуштоо менен кытайлык товарлардын ордун баса алышканын түшүндүрөт. Рынок акырындык менен санариптик платформаларга жана базарларга өтүүдө. Ал эми ассоциация кийим тигүүчү жумушчуларга көргөзмөлөргө катышууга жана орусиялык сатуучулар менен байланыш түзүүгө жардам берет.
Эксперттер кыргызстандык ишканалардын мобилдүүлүгүн жана ийкемдүүлүгүн белгилешет. Алар россиялык стандарттарга жана размердик торчолорго (40-64) ыңгайлашкан, продукциянын сапаттуу шайкештигин жана атаандаштыкка жөндөмдүү бааларды камсыз кылат. ЕАЭБге мүчө болуу логистиканы жөнөкөйлөтүп, жеткирүүлөрдү тездетет.