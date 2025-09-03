15:44
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстан кийим тигүү боюнча Орусиядагы алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди

Кыргызстан Кытай, Орусия, Түркия, Беларусь жана Вьетнам менен катар орусиялык бренддер кийим тигүүгө буйрутма берген алдыңкы беш өлкөнүн катарына кирет. Бул тууралуу PROfashion билдирди.

Deutsche Welle
Фото Deutsche Welle. Кыргызстан Орусия үчүн кийим тигүү боюнча алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди

Маалыматка ылайык, 2022-жыл тармак үчүн жылыш болгон: Россия Федерациясынан чет элдик бренддердин кетиши Кыргызстандан кийим-кече продукциясын алып келүүгө мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Россияга жеңил өнөр жай товарларынын экспорту эки эсеге, кийим-кече буюмдары төрт эсеге өсүп, болжол менен 200 миллион долларга жетти.

«Легпром» жеңил өнөр жай ишканаларынын ассоциациясынын президенти Сапарбек Асанов Орусия рыногу Кыргызстан үчүн стратегиялык экенин баса белгиледи. Бүгүнкү күндө республиканын продукциясы Россия Федерациясынын 50ден ашык шаарына, Казакстандын 17ден ашык шаарына, ошондой эле Тажикстанга, Өзбекстанга, Туркменстанга жөнөтүлүп турат.

Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Дилорамкан Дүйшөбаева жергиликтүү өндүрүшчүлөр орусиялык сатып алуучулар арасында суроо-талапка ээ болгон плюс-размер кийимдерин сунуштоо менен кытайлык товарлардын ордун баса алышканын түшүндүрөт. Рынок акырындык менен санариптик платформаларга жана базарларга өтүүдө. Ал эми ассоциация кийим тигүүчү жумушчуларга көргөзмөлөргө катышууга жана орусиялык сатуучулар менен байланыш түзүүгө жардам берет.

Эксперттер кыргызстандык ишканалардын мобилдүүлүгүн жана ийкемдүүлүгүн белгилешет. Алар россиялык стандарттарга жана размердик торчолорго (40-64) ыңгайлашкан, продукциянын сапаттуу шайкештигин жана атаандаштыкка жөндөмдүү бааларды камсыз кылат. ЕАЭБге мүчө болуу логистиканы жөнөкөйлөтүп, жеткирүүлөрдү тездетет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342064/
Кароо: 130
Басууга
Теги
«Бишкекжашылчарба» кызматкерлерине атайын формалар берилди
Депутат: Азыркы тапта кийим тиге турган цехтерде 300 миң жумуш орду түзүлгөн
МАИ, Жол кайгуул кызматы... Жол коопсуздук башкармалыгынын жаңы кийими
Эң көп окулган жаңылыктар
24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. 24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт.
Августта Кыргыз фондулук биржасында сооданын көлөмү 39&nbsp;пайызга кыскарды Августта Кыргыз фондулук биржасында сооданын көлөмү 39 пайызга кыскарды
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда
Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи? Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи?
3-сентябрь, шаршемби
14:48
Кара-Суудагы кыш заводу мамлекеттин менчигине кайтарылды Кара-Суудагы кыш заводу мамлекеттин менчигине кайтарылд...
14:22
Кыргызстан кийим тигүү боюнча Орусиядагы алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди
13:42
Өлкө мектептердеги мугалимдердин 19 пайыздан ашыгын пенсия курагындагылар түзөт
13:05
Жалал-Абад мэри шаардын атын Манас деп өзгөртүү боюнча пикирин билдирди
12:29
Пайдалуу кеңеш: Кара чай же кофе — кайсы суусундук пайдалуу?