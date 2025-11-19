19:03
20-ноябрга карата аба ырайы

Эртең, 20-ноябрда өлкөнүн айрым аймактарында жамгыр жаайт. Бул тууралуу Кыргызгидромет борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +1... +6, күндүз +13... +18;

Талас жергесинде түнкүсүн +1... +3, күндүз +12... +14;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +1... +6, күндүз +13... +28 градус;

Ысык-Көлдө түнкүсүн +0... +2, күндүз +7... +9;

Нарын аймагында түнкүсүн −3... −5, күндүз +5... +7 градус болот.

Ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн +3... +5, күндүз 14... +16 градуска жетет.
