17:34
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Кыргызча

Бишкектен Караколго каттамдар жумасына төрт жолу аткарылат

«Кыргызстан аэропорттору» ААК
Фото «Кыргызстан аэропорттору» ААК. Бишкектен Караколго каттамдар жумасына төрт жолу аткарылат

«Асман» авиакомпаниясы Бишкектен Караколго каттамдардын жыштыгын кеңейтүүдө. Бул тууралуу «Кыргызстан аэропорттору» ААК басма сөз кызматы билдирди.

Борбор калаадан Караколго каттамдар эми жумасына төрт жолу — дүйшөмбү, бейшемби, жума жана жекшемби күндөрү аткарылат. Авиакаттамдардын баасы 3600 сомдон башталат.

Кыш мезгили жакындап калгандыктан, бул тоолуу аймакка саякаттоону пландап жаткан саякатчылар үчүн ыңгайлуу болуп саналат.

Билеттерди расмий веб-сайттан жана «Асман» авиакомпаниясынын мобилдик тиркемесинен сатып алса болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351515/
Кароо: 110
Басууга
Теги
Садыр Жапаров «Нарын» жана «Казарман» жаңы аба майдандарын ачты
«Асман аба жолдору» мамлекеттик авиакомпаниянын үчүнчү учагы Кыргызстанга келди
Раззаков жана Кербен шаарларына учак каттамдары токтотулду
«Кыргызстан аэропорттору» эки учак сатып алууга инвестиция тартууда
«Асман» авиакомпаниясы Бишкек-Нарын түз аба каттамын ачты
Ош аэропортуна Алматыдан алгачкы каттам аткарылат
23-июндан тарта Алматы-Тамчы түз аба каттамы ачылат
28-майда Ош-Алматы аба каттамы ачылат
Катар Кыргызстанга түз аба каттамдарын ачуу мүмкүнчүлүгүн талкуулады
«Асман» авиакомпаниясы алгачкы «Ош — Каракол — Ош» каттамын аткарды
Эң көп окулган жаңылыктар
Өмүрбек Бабанов &laquo;Азия&raquo; футбол клубун негиздеди Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
Шайлоо &minus;2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
&laquo;Биз биргебиз!&raquo; майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды «Биз биргебиз!» майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды
Садыр Жапаров БА&nbsp;өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды Садыр Жапаров БА өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды
19-ноябрь, шаршемби
17:30
20-ноябрга карата аба ырайы 20-ноябрга карата аба ырайы
17:06
Таласта төрөт үйүн модернизациялоодо эреже бузуулар аныкталды
17:04
U-17: Бишкекте футбол боюнча Азия кубогунун тандоо оюндары өтөт
16:25
Кумтөрдүн 10 айдагы кирешеси пландан дээрлик 25 миллиард сомго ашыкча болду
16:13
Кыргызстанга Кытайдын тышкы иштер министри расмий сапар менен келди