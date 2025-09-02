11:59
Кыргызча

«Асман аба жолдору» мамлекеттик авиакомпаниянын үчүнчү учагы Кыргызстанга келди

Бүгүн, 2-сентябрда Кыргызстан өзүнүн авиациясын өнүктүрүүгө дагы бир кадам жасады. «Манас» эл аралык аэропортуна «Асман» мамлекеттик авиакомпаниясынын үчүнчү Dash 8 Q400 учагы келди. Бул тууралуу «Кыргызстандын аэропорттору» ААКнын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, бул учак алдыга ишенимдүү кыймылды билдирет.

«Жаңы жабдууларды алуу авиакаттамдардын географиясын кеңейтип, өлкөнүн бардык аймактарынын тургундары үчүн аба каттамдарын жеткиликтүү жана ыңгайлуу кылат.

Dash 8 Q400 — 80 жүргүнчүгө чейин сыйымдуулугу бар заманбап, ишенимдүү жана үнөмдүү учак. Өзүнүн өзгөчөлүгү боюнча ал Кыргызстан үчүн идеалдуу аймактык учак болуп саналат, бул жерде чоң шаарлардын да, республиканын алыскы булуң-бурчтарынын ортосундагы байланыш өзгөчө маанилүү.

Ошол эле учурда «Асман» авиакомпаниясы өзүнүн учактар ​​паркын мындан ары да кеңейтүүнү пландаштырууда жана жаңы эл аралык каттамдарды ачып, жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн сапатын жакшырта турган Airbus A320/A321 жана Boeing 737 учактарын алуу мүмкүнчүлүгүн карап жатат», — деп айтылат маалыматта.

«Асман» авиакомпаниясы Кыргызстандын бирдиктүү асманынын астындагы шаарларды, элди жана жүрөктөрдү бириктирүү болгон чыныгы элдик авиаташуучу катары түзүлүүдө. Үчүнчү учактын келиши жөн гана парктын жаңыланышы эмес, бул авиациянын келечегине жана бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы.
