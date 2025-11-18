18:21
19-ноябрга карата аба ырайы

Эртең, 19-ноябрга караган түнү Жалал-Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Күндүз Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, Чүй облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн +2...+7 күндүз +14...+19

Таласта түнкүсүн 0...+5 күндүз +13...+18

Баткенде түнкүсүн +2...+7 күндүз +15...+20

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +2...+7 күндүз +15...+20

Ысык-Көлдө түнкүсүн −2...+3 күндүз +6...+11

Нарын облусунда түнкүсүн −4...-9 күндүз +4...+9

Бишкекте түнкүсүн 4...6°, күндүз 17...19° болушу күтүлөт.
