19-ноябрга карата аба ырайы

Эртең, 19-ноябрга караган түнү Жалал-Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Күндүз Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, Чүй облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн +2...+7 күндүз +14...+19
Таласта түнкүсүн 0...+5 күндүз +13...+18
Баткенде түнкүсүн +2...+7 күндүз +15...+20
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +2...+7 күндүз +15...+20
Ысык-Көлдө түнкүсүн −2...+3 күндүз +6...+11
Нарын облусунда түнкүсүн −4...-9 күндүз +4...+9
Бишкекте түнкүсүн 4...6°, күндүз 17...19° болушу күтүлөт.