14:55
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Кыргызча

Азенбек Козукеев ЖКККББнын башчысы болуп дайындалды

Милициянын полковниги Азенбек Козукеев Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугу боюнча башкы башкармалыгынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Азенбек Козукеев буга чейин Талас облусунун ички иштер башкармалыгын жетектеп, ички иштер органдарында көп жылдык тажрыйба топтогон.

ЖКККББ
Фото ЖКККББ . Азенбек Козукеев

Ал кызматтык ишинде жогорку уюштуруучулук жөндөмүн, тартиптүүлүгүн жана натыйжалуу иш жүргүзүү жөндөмүн көрсөтүп, аймакта коомдук коопсуздукту жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу боюнча жакшы көрсөткүчтөргө жетишкен.

Белгилей кетсек, буга чейин Ички иштер министрлигинде ички иштер органдарынын жетекчилеринин катышуусунда коллегиялык отурум болуп өткөн. Анда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тармагындагы абал талкууланып, отурумдун жыйынтыгы менен жетекчилик курамында кадрдык өзгөртүүлөр жөнүндө чечим кабыл алынган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349912/
Кароо: 110
Басууга
Теги
Ак-Ордо конушунда адам өлтүрүү фактысы катталды. ИИМ шектүүнү издеп жатат
Мас абалында видеого түшүп калган милиция кызматкери кызматтан бошотулду
Негизги күч — техника эмес, адам! ИИМдин Жол инспекторлоруна 150 унаа тапшырылды
Бишкекте ири кибер алдамчылыкка шектелген жаран кармалды
Караколдо Ысык-Көлдүн жээгин тазалоо акциясы өттү
Токаевдин иш сапарына байланыштуу Бишкекте жол кыймылына чектөө киргизилет
Нарында көпүрө кулап, дарыяга түшүп кеткен айдоочунун сөөгү табылды
ИИМдин ведомстволук медалдарына 2 миллион сом жумшалат
Бишкек-Балыкчы багытында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө күчөтүлдү
ИИМ министри өлкөдө мыйзамсыз иштеп жүргөн чет элдиктерге кайрылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт
6-ноябрь, бейшемби
14:38
Балыкчы шаарына 100 миллион сомдук жаңы муниципалдык жабдуулар тапшырылды Балыкчы шаарына 100 миллион сомдук жаңы муниципалдык жа...
14:14
Жерде күчтүү магниттик бороон башталды
13:48
Азенбек Козукеев ЖКККББнын башчысы болуп дайындалды
12:49
Бишкектин бардык райондорунда жылуулук калыбына келтирилди
12:43
ӨКМдин тик учагы Сары-Кыр ашуусунда калган адамды куткарууга учуп кетти