14:35
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Кыргызча

Ак-Ордо конушунда адам өлтүрүү фактысы катталды. ИИМ шектүүнү издеп жатат

3-октябрга караган түнү «Ак-Ордо» конушунун Ынтымак көчөсүндө жайгашкан үйдө адам өлтүрүү болгон. Бул тууралуу КР Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, көзөмөл камераларынан алынган видеого кылмышка шектүү жаран түшүп калган. Окуя болгон жерден шектүүгө таандык баш кийим — кепка табылган.

"Урматтуу жарандар! Эгерде сүрөттөгү адамды таанып же анын жүргөн жери жөнүндө маалымат билсеңиздер, төмөнкү телефон номерлери аркылуу кабарлап коюуңуздарды өтүнөбүз: 0 772 144 239, 0 556 848 080, 102.

Ички иштер министрлиги маалымат берген адамдардын жеке коопсуздугу жана купуялуулук толук сакталат. Тергөөгө көмөктөшкөн жарандар үчүн сый акы каралган.

Маркумдардын туугандары бул иштин кандайдыр бир жагдайларын жарыялоо каршы экенин эске алып, кошумча маалымат берүүдөн баш тартабыз. Тергөө иштери аяктап жана шектүү кармалгандан кийин, коомчулукка дароо маалымат берилет",-деп айтылат маалыматта.

Буга чейин Бишкек шаарындагы Ак-Ордо-3 конушунда эки адам өлтүрүлгөнү кабарланган болчу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346134/
Кароо: 64
Басууга
Теги
Мас абалында видеого түшүп калган милиция кызматкери кызматтан бошотулду
Негизги күч — техника эмес, адам! ИИМдин Жол инспекторлоруна 150 унаа тапшырылды
Бишкекте ири кибер алдамчылыкка шектелген жаран кармалды
Караколдо Ысык-Көлдүн жээгин тазалоо акциясы өттү
Токаевдин иш сапарына байланыштуу Бишкекте жол кыймылына чектөө киргизилет
Нарында көпүрө кулап, дарыяга түшүп кеткен айдоочунун сөөгү табылды
ИИМдин ведомстволук медалдарына 2 миллион сом жумшалат
Бишкек-Балыкчы багытында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө күчөтүлдү
ИИМ министри өлкөдө мыйзамсыз иштеп жүргөн чет элдиктерге кайрылды
Бала бакчанын ордуна мейманкана курулган. Оштун мурдагы мэри кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады
Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды
Ош&nbsp;базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды Ош базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды
6-октябрь, дүйшөмбү
14:29
Рамзан Кадыров эки жолу Чеченстандын Баатыры наамын алды Рамзан Кадыров эки жолу Чеченстандын Баатыры наамын алд...
14:16
Шайлоо −2025: Парламенттик шайлоого үч партия катышарын билдирди
14:05
Ак-Ордо конушунда адам өлтүрүү фактысы катталды. ИИМ шектүүнү издеп жатат
13:52
Кыргызстанда 60 миңден ашуун адам ипотекалык үй алуу үчүн кезекте турат
11:47
Эверестте миңге жакын турист кар бороонунан улам чыга албай калды