Бишкекте күн ачык болот. 17-19-ноябрга карата аба ырайы

Аптанын башында Бишкекте кургак аба ырайы сакталат, жаан-чачын күтүлбөйт. Бул тууралуу синоптиктердин божомолунда айтылат.

17-ноябрда аба ырайы ачык болот: түнкүсүн температура 3°C чейин төмөндөйт, күндүз 19°C чейин жылыйт.

18-ноябрда күн ачык болот деп болжолдонууда. Түнкүсүн эң жогорку температура 2°C тегерегинде болот, күндүзгү эң жогорку температура 20°C чейин жетет деп күтүлүүдө.

19-ноябрда аба ырайы өзгөрүүсүз калат: түнкүсүн эң жогорку температура 2°C тегерегинде болот, күндүзгү эң жогорку температура 20°C жакындайт.
