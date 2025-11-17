Бишкекте күн ачык болот. 17-19-ноябрга карата аба ырайы

Аптанын башында Бишкекте кургак аба ырайы сакталат, жаан-чачын күтүлбөйт. Бул тууралуу синоптиктердин божомолунда айтылат.
17-ноябрда аба ырайы ачык болот: түнкүсүн температура 3°C чейин төмөндөйт, күндүз 19°C чейин жылыйт.
18-ноябрда күн ачык болот деп болжолдонууда. Түнкүсүн эң жогорку температура 2°C тегерегинде болот, күндүзгү эң жогорку температура 20°C чейин жетет деп күтүлүүдө.
19-ноябрда аба ырайы өзгөрүүсүз калат: түнкүсүн эң жогорку температура 2°C тегерегинде болот, күндүзгү эң жогорку температура 20°C жакындайт.