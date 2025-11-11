18:57
12-ноябрга карата аба ырайы

Эртең, 12-ноябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Бул тууралуу Кыргызгидромет борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −3... +2, күндүз +10... +15;

Талас жергесинде түнкүсүн 0... −2, күндүз +10... +12;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +1... +3, күндүз +15... +17 градус жылуу;

Ысык-Көлдө түнкүсүн −1... +1, күндүз +9... +11;

Нарын аймагында түнкүсүн −3... −5, күндүз +6... +8 градус болот.

Ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 0... +2, күндүз 12... +14 градуска жетет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350516/
