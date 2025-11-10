13:26
Кудрет Тайчабаров УКТнын иши боюнча 30-декабрга чейин камакка алынды

Бишкектин Биринчи май райондук соту кылмыш ишине байланыштуу Кудрет Тайчабаровго карата тергөө абагында камакка алуу чечимин кабыл алып, аны 30-декабрга чейин 1-тергөө абагында камакка алды. Бул тууралуу соттун басма сөз кызматы билдирди.

Кудрет Тайчабаровго КР Кылмыш-жаза кодексинин 261-беренесинин 2-бөлүгү, «Уюшкан топту түзүү же ага катышуу» боюнча айып тагылган.

Ал мурда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан уюшкан кылмыштуулукка байланышы бар деген шек менен кармалган.

Ички иштер министрлигинин документтеринде Кудрет Тайчабаров парламентке ат салышуу ниетин билдиргени белгиленген. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия анын талапкерлигин четке каккан.
