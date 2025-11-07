18:49
Кыргызча

8-ноябрга карата аба ырайы

Эртең, 8-ноябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Бул тууралуу Кыргызгидромет борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −3... +2, күндүз +6... +11;

Талас жергесинде түнкүсүн −3... −5, күндүз +8... +10;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +1... +3, күндүз +12... +14 градус жылуу;

Ысык-Көлдө түнкүсүн 0... −2, күндүз +8... +10;

Нарын аймагында түнкүсүн −8... −10, күндүз +4... +6 градус болот.

Ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 1... −7, күндүз +8... +10 градуска жетет.
