5-ноябрда күтүлгөн аба ырайы

5-ноябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаайт. Чүй, Жалал-Абад, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Күндүз өлкөнүн көпчүлүк аймагында, Талас, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жаашы ыктымал.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн 0...-5, күндүз −1...+4;
Таласта түнкүсүн −1...-6, күндүз −2...+3;
Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 0...5 күндүз 1...6;
Ысык-Көлдө түнкүсүн −4...+1, күндүз 0...5;
Нарында түнкүсүн −5...-10, күндүз −1...+4 градус болот.
Бишкек шаарында түнкүсүн −1...-3° суук, күндүз −1...+1° болот.