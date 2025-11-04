18:14
5-ноябрда күтүлгөн аба ырайы

5-ноябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаайт. Чүй, Жалал-Абад, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Күндүз өлкөнүн көпчүлүк аймагында, Талас, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жаашы ыктымал.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн 0...-5, күндүз −1...+4;

Таласта түнкүсүн −1...-6, күндүз −2...+3;

Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ​түнкүсүн 0...5 күндүз 1...6;

Ысык-Көлдө түнкүсүн −4...+1, күндүз 0...5;

Нарында түнкүсүн −5...-10, күндүз −1...+4 градус болот.

Бишкек шаарында түнкүсүн −1...-3° суук, күндүз −1...+1° болот.
