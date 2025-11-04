08:48
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Кыргызча

Трамп: АКШда дүйнөнү 150 жолу жардырууга жетиштүү өзөктүк курал бар

АКШнын президенти Дональд Трамп өз өлкөсүндө дүйнөдөгү эң көп өзөктүк курал бар экенин билдирди — дүйнөнү 150 жолу жардырууга жетиштүү. Бул тууралуу ал CBS News каналына берген маегинде билдирди.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды

Маегинде Дональд Трамп Орусия менен Кытай өзөктүк сыноолорду жүргүзөрүн, бирок алар тууралуу расмий түрдө билдирбей турганын айтты. Ошондой эле ушул сыяктуу сыноолорду Түндүк Корея менен Пакистанда жүргүзүп жатканын билдирди.

«Мен сыноолорду жүргүзбөгөн жалгыз өлкө болгум келбейт. Бизде дүйнөнү 150 жолу жардырууга жетиштүү курал бар», — деди Трамп.

Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин жана Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен өзөктүк курал маселесин талкуулаганын кошумчалады. Ал өзөктүк запастарды азайтуунун жолдорун табуу зарылдыгын айтты, бирок азырынча конкреттүү чараларды аныктай элек.

Кремль буга чейин кимдир бирөө сыноолорду жүргүзүүгө коюлган мораторийди бузса, Орусия жооп кайтарарын эскерткен. Ошол эле учурда Москва да, Вашингтон да коопсуздук маселелери боюнча диалогго даяр экенин билдиришти.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349544/
Кароо: 42
Басууга
Теги
Садыр ЖапаровТрамптын чакыруусу менен Вашингтондогу C5+1 саммитине катышат
Дональд Трамп Борбордук Азия лидерлерин Вашингтонго C5+1 саммитине чакырды
АКШ «Роснефть» менен «Лукойлго» каршы санкцияларды жарыялады
Кыргызстандын Чикаго шаарындагы консулу Болотбек Борбиев кызматтан бошотулду
Трамп, Эрдоган, Макрон. Египетте Газадагы согушту токтотуу боюнча саммит өтөт
АКШга 250-жыл: Дональд Трамптын сүрөтү 1 долларлык монеталарга басылат
Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Нью-Йоркко келди
Дональд Трамп Казакстанга иш сапары менен келиши мүмкүн экендигин жарыялады
Дональд Трамп Пентагонду «Согуш министрлиги» деп атоого буйрук берди
АКШнын мамлекеттик катчысы USAID расмий жабылганын жарыялады
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров өлкөнүн 92&nbsp;мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды Садыр Жапаров өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды
Ош&nbsp;облусунда &laquo;Ак-Буура&raquo; жаңы чек ара бикети курулат Ош облусунда «Ак-Буура» жаңы чек ара бикети курулат
Акыйкатчы: &laquo;Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган&raquo; Акыйкатчы: «Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган»
ЖОЖдун эң&nbsp;мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты ЖОЖдун эң мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты
4-ноябрь, шейшемби
08:38
Кыргызстан курулуш көлөмүнүн өсүшү боюнча ЕАЭБде алдыңкы орунда турат Кыргызстан курулуш көлөмүнүн өсүшү боюнча ЕАЭБде алдыңк...
08:27
Трамп: АКШда дүйнөнү 150 жолу жардырууга жетиштүү өзөктүк курал бар
3-ноябрь, дүйшөмбү
09:00
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
08:19
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
31-октябрь, жума
17:30
Шашылыш билдирүү! Өлкө аймактарында үшүк жүрүшү күтүлөт
16:29
Садыр Жапаров өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды
15:28
Акыйкатчы: «Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган»
15:12
Бишкекте Венгрия киносунун күндөрү өтөт
14:46
Таш-Көмүрдө мамлекеттик каржылоо менен курулган 96 батир пайдаланууга берилди