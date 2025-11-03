Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы

Синоптиктер жуманын башында Бишкектин аба ырайынын божомолун жарыялашты.
3-ноябрда булуттуу аба ырайы болот. Түнкүсүн температура 2 градус Цельсийге чейин төмөндөйт, күндүзгү эң жогорку температура 13 градус Цельсийге жетет.
4-ноябрда жаан-чачын карга айланат деп күтүлүүдө. Түнкүсүн температура 0 градус Цельсийге жакын, күндүзгү температура 6 градус Цельсийге жетет.
5-ноябрда аба ырайы өзгөрүүсүз калат. Түнкүсүн үшүк жүрүшү күтүлүп, −3 градус Цельсийге чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура 4 градус Цельсийге жетет.