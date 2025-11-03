09:48
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду

Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун маалыматы боюнча, түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду.

 Институттун маалыматы боюнча, жер титирөөлөр 2-ноябрда саат 18:13тө катталган.

Жер титирөөнүн очогу Кыргыз Республикасында (Алай тоо кырка тоосу), Кашка-Суу айылынан 16 чакырым түндүк-батышта, Кара-Кабак айылынан 17 чакырым түндүк-батышта, Кара-Өтек айылынан 35 чакырым түштүк-чыгышта жана Оштон 85 чакырым түштүк-батышта жайгашкан.

Жер титирөөнүн күчү Кашка-Суу жана Кара-Кабак айылдарындагы күчү 2 баллды түзгөн.
