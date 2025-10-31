18:47
Кыргызча

Шашылыш билдирүү! Өлкө аймактарында үшүк жүрүшү күтүлөт

Кыргызгидромет кызматы аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты.

Маалыматка ылайык, 4-5-ноябрда өлкө аймагында аба-ырайы кескин өзгөрүп, мезгил-мезгили менен жааган жаан карга айланышы, тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт.

Түнкүсүн жана эртең менен айрым жерлерде туман түшүшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот.

4-5-ноябрда жана 6-ноябрда түнкүсүн абанын температурасы төмөндөп:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −1...-6° суукка чейин, күндүз 0...5° жылуулукка чейин;

Талас өрөөнүндө түнкүсүн −2...-7° суукка чейин, күндүз 0...5° жылуулукка чейин;

Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 0...5°, күндүз 1...6° жылуулукка чейин, тоо этектеринде түнкүсүн −2...-7° суукка чейин, күндүз −2° сууктан ...+3° жылуулукка чейин;

Ысык-Көл ойдуңунда түнкүсүн −4° сууктан ...+1° жылуулукка чейин, күндүз 1...6° жылуулукка чейин;

Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн −4...-9° суукка чейин, күндүз −1° сууктан ...+4° жылуулукка чейин, тоолуу райондордо түнкүсүн −5...-10°, күндүз 0...-5° суукка чейин, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн −15...-20°, күндүз −5...-10° суукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Мындай туруксуз аба-ырайы унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат.

6-ноябрда түнкүсүн жана эртен менен Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө −1...-3° үшүк жүрүшү күтүлөт.

Мындай үшүк жашылча жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картошка, кант кызылчасы үчүн коркунучтуу.
