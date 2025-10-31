Ош облусунда «Ак-Буура» жаңы чек ара бикети курулат

Министрлер кабинети Ош облусундагы жаңы «Ак-Буура» чек ара заставасын куруу үчүн жер тилкесин өткөрүп берүүнү (трансформациялоону) бекитти.
Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык, Кара-Суу районундагы 1,92 гектар жер тилкеси «айыл чарба жерлеринен» «өнөр жай, транспорт, байланыш, энергетика, коргонуу жана башка жерлерге» кайра классификацияланууда.
Чечим Ош облусу боюнча президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жана Кара-Суу районунун администрациясынын пикирлерин эске алуу менен кабыл алынды.
Жергиликтүү бийлик органдарына жер документтерине өзгөртүүлөрдү киргизүү, мыйзамдарга ылайык шаар курулуш документтерин иштеп чыгуу жана бекитүү, ошондой эле курулуш учурунда санитардык, экологиялык жана сейсмикалык стандарттарды сактоону камсыз кылуу тапшырылды.
Андан тышкары, эгерде ал жерде тарыхый жана маданий мурас объектилери табылса, алар аларды мыйзамга ылайык сактоого милдеттүү экендиги белгиленди.