Кыргызча

Дем алыш күндөрү Бишкекте жамгыр жаайбы? 30-октябрдан 2-ноябрга карата аба ырайы

Ушул дем алыш күндөрү Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Бул тууралуу синоптиктердин божомолу:

30-октябрда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн температура 5°C чейин төмөндөйт, ал эми күндүзгү температура 19°C чейин жетет.

31-октябрда жана 1-ноябрда күн ачык болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн температура 5°C тегерегинде, ал эми күндүзгү температура 20°C чейин жетет.

2-ноябрда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн температура 4°C чейин, ал эми күндүзгү температура 19°C чейин жетет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349032/
Кароо: 103
