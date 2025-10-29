30-октябрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 30-октябрга караган түнү Чүй, Ысык-Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн +2...+7 күндүз +16...+21
Талас облусунда түнкүсүн +2...+7 күндүз +18...+23
Баткен облусунда түнкүсүн +4...+9 күндүз +18...+23
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +4...+9 күндүз +18...+23
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 0...+5 күндүз +10...+15
Нарын облусунда түнкүсүн −3...+12 күндүз +11...+16
Бишкекте түнкүсүн +5...+7, күндүз +18...+20 градус болот.