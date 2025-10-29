17:32
30-октябрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 30-октябрга караган түнү Чүй, Ысык-Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн +2...+7 күндүз +16...+21

Талас облусунда түнкүсүн +2...+7 күндүз +18...+23

Баткен облусунда түнкүсүн +4...+9 күндүз +18...+23

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +4...+9 күндүз +18...+23

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 0...+5 күндүз +10...+15

Нарын облусунда түнкүсүн −3...+12 күндүз +11...+16

Бишкекте түнкүсүн +5...+7, күндүз +18...+20 градус болот.
