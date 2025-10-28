15:13
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Кыргызча

Садыр Жапаров «Асман Резиденс-4» турак жай комплексинин ачылыш аземине катышты

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 28-октябрда Жалал-Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган «Асман Резиденс-4» турак жай комплексинин ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.

«Асман Резиденс-4» Сузак районунун Ленин айылында жайгашкан. Комплекс тогуз кабаттуу 12 турак жай блогунан турат, аларда 945 батир бар. Жер астында 172 жана жер үстүндө 514 орундуу унаа токтотуучу жай, ошондой эле балдар аянтчасы жана воркаут-зона каралган.

Садыр Жапаров өз сөзүндө ушул жылдын алгачкы тогуз айында кезекте турган жана батирдин баасынын 50 пайызын үлүштүк курулуш аркылуу төлөгөн 3621 жаранга субсидияланган турак жай берилгенин белгиледи.

Президент үстүбүздөгү жылдын 9 айында үйгө муктаж болуп, кезекке турган жана үлүштүк курулуш механизми менен 50%ын берген 3 621 жаранга батир берилгенин баса белгиледи.

«Мамлекеттик ипотекалык компаниянын» уставдык капиталы — 2015-жылы 10 млн сомду түзсө, быйыл ал 87,5 млрд сомго чейин өстү.Үй алуу үчүн арыздарды кабыл алуу санариптештирилип, «Түндүк» мобилдик тиркемесинин ишке киргизилиши кезектин автоматташтырылышына жана коррупциялык тобокелдиктерден арылууга өбөлгө түздү. Азыркы учурда 13 миңден ашык үй-бүлө турак жай менен камсыз болуп, дагы 69 миңден ашык жаран мамлекеттик программалардын алкагында үй алуу үчүн өз кезегин күтүп жатышат", — деди мамлекет башчысы.

Иш-чаранын соңунда Садыр Жапаров Манас шаарындагы М. Бабкин атындагы № 1 мектептин мугалими Сейдеке Эргешовага жаңы батирдин ачкычын тапшырды.

Андан соң мамлекет башчысы турак жай комплексинин инфраструктурасы менен таанышып, батирлерди көрүп чыгып, жашоочулар менен баарлашып, аларды жаңы конушу менен куттуктады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348820/
Кароо: 105
Басууга
Теги
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
Аскер кызматчылары жана үй-бүлөлөрү кызматтык турак жайды менчиктештире алышат
Кыргызстанда турак жайды камсыздандыруу 17 пайызды гана түзөт
Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар турак жайын бекер камсыздай алышат
Раззаков шаарында милиция кызматкерлери үчүн үй курула баштады
Баткенде бузулган 422 турак жайдын 332и колдонууга берилди
Кара-Суунун Кызыл-Кыштак айылынын башчысы пара алып жаткан жеринен кармалды
Мурдагы № 47 түзөтүү колониясынын аймагына социалдык турак-жай курулат
Жакынкы беш жылдын ичинде 7,5 миң үй-бүлө турак жай менен камсыздалмакчы
Биринчи жарым жылдыкта 4 миң 800 жеке турак үй пайдаланууга берилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз Улуттук Университети 3-даражадагы Манас ордени менен сыйланды Кыргыз Улуттук Университети 3-даражадагы Манас ордени менен сыйланды
Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80&nbsp;жылдыгы белгиленет Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы белгиленет
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
&laquo;Рулда&raquo; рейдди: Бишкекте айдоочулук күбөлүгү жок 61&nbsp;айдоочу бир суткада кармалды «Рулда» рейдди: Бишкекте айдоочулук күбөлүгү жок 61 айдоочу бир суткада кармалды
28-октябрь, шейшемби
15:05
Бишкекте Улуттук банктын жаңы имараты ачылды: эми алтын өлкөдө сакталат Бишкекте Улуттук банктын жаңы имараты ачылды: эми алтын...
14:32
Этият болуңуздар: телефон аркылуу алдамчылык учурлары көбөйдү
14:25
Салык кызматы ККМ, ЭТТК жана ЭЭФти кимдер колдонушу керектигин тактады
14:14
Баткендеги мурдагы мунай иштетүүчү заводдогу ири өрт өчүрүлдү
13:41
Садыр Жапаров «Асман Резиденс-4» турак жай комплексинин ачылыш аземине катышты