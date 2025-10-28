08:55
Түндө Кыргызстан аймагында жер титирөө болду

Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун маалыматы боюнча, түндө Кыргызстан аймагында күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө болду.

Институттун маалыматы боюнча, жер титирөөлөр саат 2:05те катталган. Жер титирөөнүн очогу Кыргызстан аймагында, Кашка-Суу айылынан 18 чакырым түндүк-батышта, Кара-Кабак айылынан 19 чакырым түндүк-батышта жана Дароот-Коргон айылынан 35 чакырым түндүк-чыгышта жайгашкан.

Жер титирөөнүн күчү Кашка-Суу, Кара-Кабак жана Кабык айылдарында 3,0 баллга, ал эми Сары-Могол, Дароот-Коргон жана Талды-Суу айылдарында 2,5 баллга жеткен.
