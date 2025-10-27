17:31
28-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 28-октябрда өлкөнүн тоолуу аймактарында күн жаашы күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызгидромет борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +4 ... +9, күндүз +17 ... +22;

Талас жергесинде түнкүсүн +4 ... +6, күндүз +18 ... +20;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +10 ... +12, күндүз +25 ... +27 градус жылуу;

Ысык-Көлдө түнкүсүн +4 ... +6, күндүз +14 ... +16;

Нарын аймагында түнкүсүн +1 ... +3, күндүз +13 ... +15 градус болот.

Ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн +7... +9, күндүз +19 ... +21 градуска жетет.
