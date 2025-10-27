09:51
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Кыргызча

Дональд Трамп Борбордук Азия лидерлерин Вашингтонго C5+1 саммитине чакырды

Дональд Трамп Борбордук Азия лидерлерин Вашингтонго C5+1 саммитине чакырды. Бул тууралуу Казакстандын президентинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Ак үйдүн башчысы Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Өзбекстандын лидерлерин Вашингтондо өтө турган Борбордук Азия-АКШ саммитине (C5+1 форматында) чакырды. Жолугушуу 6-ноябрда өтөт.

Бул ушул форматтагы экинчи саммит болот. Биринчиси 2023-жылы Нью-Йоркто БУУнун Башкы Ассамблеясынын алкагында өткөн. Ал кезде Жо Байден АКШнын лидери болчу.

Буга чейин АКШнын Мамлекеттик департаменти Түштүк жана Борбордук Азия иштери боюнча атайын өкүлү Серхио Гор жана Мамлекеттик катчынын орун басары Кристофер Ландау 26-30-октябрь күндөрү Өзбекстан менен Казакстанга сапар тартаарын жарыялаган. Кийинчерээк Казакстандын Тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдө Астана менен Вашингтондун ортосундагы мамилелердеги аймактык жана эки тараптуу маселелер, ошондой эле аймактык коопсуздук, соода, экономика жана C5+1 форматындагы кызматташтыкты тереңдетүү маселелери караларын билдирген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348597/
Кароо: 76
Басууга
Теги
АКШ «Роснефть» менен «Лукойлго» каршы санкцияларды жарыялады
Кыргызстандын Чикаго шаарындагы консулу Болотбек Борбиев кызматтан бошотулду
Трамп, Эрдоган, Макрон. Египетте Газадагы согушту токтотуу боюнча саммит өтөт
АКШга 250-жыл: Дональд Трамптын сүрөтү 1 долларлык монеталарга басылат
Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Нью-Йоркко келди
Дональд Трамп Казакстанга иш сапары менен келиши мүмкүн экендигин жарыялады
Дональд Трамп Пентагонду «Согуш министрлиги» деп атоого буйрук берди
АКШнын мамлекеттик катчысы USAID расмий жабылганын жарыялады
АКШнын Мамлекеттик департаменти 55 миллиондой чет өлкөлүктөрдүн визасын текшерет
Трамп менен Зеленский жолугушуусу: Украинадагы кырдаал кандайча өзгөрүшү мүмкүн?
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Кулжада ит&nbsp;талап, сегиз жаштагы бала каза болду Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
Бүгүн Ак&nbsp;илбирстин эл&nbsp;аралык күнү. Садыр Жапаров 23&nbsp;мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35&nbsp;пайызга кымбаттады Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
Күйүүчү майдын баасы 15&nbsp;пайызга көтөрүлөбү? Бийлик чукул чараларды талкуулоодо Күйүүчү майдын баасы 15 пайызга көтөрүлөбү? Бийлик чукул чараларды талкуулоодо
27-октябрь, дүйшөмбү
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
Дональд Трамп Борбордук Азия лидерлерин Вашингтонго C5+1 саммитине чакырды
09:00
Апта башында Бишкекте кандай аба ырайы күтүлөт? 27-29-октябрга карата аба ырайы
08:52
«Кыргызское Взморье» санаториясынын сейил бак жана пляжы акимчиликке өткөрүлдү
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу өчүрүлөт
24-октябрь, жума
17:30
25-октябрга карата аба ырайы
16:51
Лионель Месси «Интер Майами» менен келишимин 2028-жылга чейин узартты
16:18
Жайыл районунда мыйзамсыз аңчылыкка бөгөт коюлду
15:48
Алматы менен Москва түз темир жол каттамын жандантты