Апта башында Бишкекте кандай аба ырайы күтүлөт? 27-29-октябрга карата аба ырайы

Синоптиктер жуманын башында Бишкекте кургак аба ырайы сакталат, жаан-чачын күтүлбөй тургандыгын божомолдоп жатышат.
27-октябрда түнкүсүн булуттуу аба ырайы болот, эң жогорку температура 9°C тегерегинде болот. Күндүз жарым-жартылай булуттуу аба ырайы күтүлөт, ал эми эң жогорку температура 21°C чейин жетет.
28-октябрда синоптиктер асман жарым-жартылай булуттуу аба ырайы күтүлөт деп болжолдошууда. Түнкүсүн температура 7°C чейин төмөндөп, күндүз 20°C чейин жылыйт.
29-октябрда түнкүсүн булуттуу аба ырайы болот, эң жогорку температура 6°C тегерегинде болот. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт, эң жогорку температура 19°C чейин жетет.