09:50
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Кыргызча

Апта башында Бишкекте кандай аба ырайы күтүлөт? 27-29-октябрга карата аба ырайы

Синоптиктер жуманын башында Бишкекте кургак аба ырайы сакталат, жаан-чачын күтүлбөй тургандыгын божомолдоп жатышат.

27-октябрда түнкүсүн булуттуу аба ырайы болот, эң жогорку температура 9°C тегерегинде болот. Күндүз жарым-жартылай булуттуу аба ырайы күтүлөт, ал эми эң жогорку температура 21°C чейин жетет.

28-октябрда синоптиктер асман жарым-жартылай булуттуу аба ырайы күтүлөт деп болжолдошууда. Түнкүсүн температура 7°C чейин төмөндөп, күндүз 20°C чейин жылыйт.

29-октябрда түнкүсүн булуттуу аба ырайы болот, эң жогорку температура 6°C тегерегинде болот. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт, эң жогорку температура 19°C чейин жетет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348591/
Кароо: 85
Басууга
Теги
25-октябрга карата аба ырайы
24-октябрга карата аба ырайы
Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. 23-26-октябрга карата аба ырайы
23-октябрга карата аба ырайы
22-октябрга карата аба ырайы
21-октябрда күтүлгөн аба ырайы
Бишкекте күндүз дагы эле жылуу болот. 20-22-октябрга карата аба ырайы
18-октябрга карата аба ырайы
17-октябрга карата аба ырайы
Бишкекте түнкүсүн 4 градус суук болушу күтүлөт. 16-19-октябрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Кулжада ит&nbsp;талап, сегиз жаштагы бала каза болду Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
Бүгүн Ак&nbsp;илбирстин эл&nbsp;аралык күнү. Садыр Жапаров 23&nbsp;мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35&nbsp;пайызга кымбаттады Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
Күйүүчү майдын баасы 15&nbsp;пайызга көтөрүлөбү? Бийлик чукул чараларды талкуулоодо Күйүүчү майдын баасы 15 пайызга көтөрүлөбү? Бийлик чукул чараларды талкуулоодо
27-октябрь, дүйшөмбү
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
Дональд Трамп Борбордук Азия лидерлерин Вашингтонго C5+1 саммитине чакырды
09:00
Апта башында Бишкекте кандай аба ырайы күтүлөт? 27-29-октябрга карата аба ырайы
08:52
«Кыргызское Взморье» санаториясынын сейил бак жана пляжы акимчиликке өткөрүлдү
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу өчүрүлөт
24-октябрь, жума
17:30
25-октябрга карата аба ырайы
16:51
Лионель Месси «Интер Майами» менен келишимин 2028-жылга чейин узартты
16:18
Жайыл районунда мыйзамсыз аңчылыкка бөгөт коюлду
15:48
Алматы менен Москва түз темир жол каттамын жандантты