25-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 25-октябрда түнкүсүн өлкөнүн аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарында жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +5...+10 күндүз +20...+25
Талас облусунда түнкүсүн −1...-6 күндүз +11...+16
Баткенде түнкүсүн +7...+12 күндүз +20...+25
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +7...+12 күндүз +20...+25
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +1...+6 күндүз +14...+19
Нарында түнкүсүн −1...+4 күндүз +12...+17
Бишкек шаарында түнкүсүн +8...+10, күндүз +22...+24 градус болот.