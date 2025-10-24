08:45
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Кыргызча

Кыргызстанда 24 сааттын ичинде төртүнчү жер титирөө катталды

Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун маалыматы боюнча, 24 сааттын ичиндеги төртүнчү жер титирөө 23-октябрда Кыргызстан аймагында болду.

Маалыматка ылайык, Рихтер шкаласы боюнча 3,0 баллга жеткен жер титирөөлөр мурунку күнү саат 22:44тө катталган.

Жер титирөөнүн очогу Кыргызстан аймагында, Кара-Күнгөй айылынан түштүк-чыгышка 12 чакырым, Кара-Саз айылынан түштүк-чыгышка 15 чакырым жана Кочкор айылынан түштүк-чыгышка 25 чакырым алыстыкта ​​жайгашкан.

Жер титирөөнүн күчү Кара-Күнгөй жана Кара-Саз айылдарындагы Рихтер шкаласы боюнча болжол менен 2,5 баллды түзгөн.

Эске сала кетсек, 22-23-октябрда Кыргызстанда үч жер титирөө катталган:

  • саат 13:20да 12 баллдык MSK-64 шкаласы боюнча болжол менен 3,5 баллга жеткен жер титирөөнүн очогу Тогуз-Булак айылынан 20 чакырым түштүк-батышта, Коңур-Өлөң айылынан 20 чакырым түштүк-чыгышта жана Бөкөнбаев айылынан 35 чакырым түштүк-батышта жайгашкан;
  • саат 13:33тө эпицентринде 3,0 баллга жеткен жер титирөөнүн очогу Өзгөрүш айылынан 30 чакырым түштүк-чыгышта, Нарындан 62 чакырым түштүк-чыгышта жайгашкан;
  • саат 20:04тө эпицентринде 3,5 баллга жеткен жер титирөөнүн очогу Өзгөрүш айылынан 25 чакырым түштүк-чыгышта, Нарындан 55 чакырым түштүк-чыгышта жайгашкан.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348337/
Кароо: 62
Басууга
Теги
Кыргызстанда бир суткада үчүнчү жер титирөө катталды
Кыргызстанда жер титирөөдөн турак жайлар жана коомдук объектилер жабыркаган
Ысык-Көл облусунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
Бүгүн Ысык-Көл облусунда жер титирөө болду: сезилген жок
Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий маалыматы
Кыргызстандын Жалал-Абад облусунда жер титирөө болду
Ооганстандагы катуу жер титирөө. Садыр Жапаров көңүл айтты
Кыргызстандын түштүгүндө дагы жер титирөө катталды
Үйлөр талкаланды. Түркияда күчү 6,1 баллга жеткен жер титирөө болду
Кыргызстанда жер титирөө болду
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
24-октябрь, жума
08:33
Талас аймактык ооруканасы 64,9 миллион сомдук медициналык жабдууларды сатып алат Талас аймактык ооруканасы 64,9 миллион сомдук медицинал...
08:22
Бирдей шарттар. ЖК депутаттарына айлык акыларын төлөө токтотулду
08:11
Кыргызстанда 24 сааттын ичинде төртүнчү жер титирөө катталды
08:04
Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы белгиленет
07:51
U-23: Кыргызстандык Нурзат Нуртаева күрөш боюнча дүйнө чемпиону болду
23-октябрь, бейшемби
17:11
24-октябрга карата аба ырайы
16:43
Камчыбек Ташиев: «Ак-Талаа районуна ипотекалык турак-жай куруу пландалып жатат»
16:19
Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
16:04
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
15:42
Президенттин администрациясында «Ак илбирсти колдоо 23 мүнөт» акциясы өттү