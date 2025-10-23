15:42
Кыргызстанда бир суткада үчүнчү жер титирөө катталды

Бүгүн саат 13:20да Кыргызстандын аймагында 12 баллдык MSK-64 шкаласы боюнча 3,5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Сейсмология институту билдирди.

Алдын ала маалыматтар боюнча, жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында, Тогуз-Булак айылынан 20 чакырым түштүк-батышты карай, Коңур-Өлөң айылынан 20 чакырым түштүк-чыгышты карай, Бөкөнбаев айылынан 35 чакырым түштүк-батышты карай жайгашкан.

Тогуз-Булак жана Коңур-Өлөң айылдарында жер титирөөнүн күчү Рихтер шкаласы боюнча болжол менен 3,0 баллга жеткен.

Сейсмология институ
Фото Сейсмология институ

Кошумчалай кетсек, Сейсмология институтунун маалыматы боюнча 22-октябрда эки жер титирөө катталган:

  • саат 13:33тө, очогунда күчү 3 баллга жеткен. Жер титирөөнүн очогу Өзгөрүш айылынан 30 чакырым түштүк-чыгышты карай, Нарын шаарынан 62 чакырым түштүк-чыгышта;
  • саат 20:04тө, очогунда күчү 3,5 баллга жеткен. Жер титирөөнүн очогу Өзгөрүш айылынан 25 чакырым түштүк-чыгышты, Нарын шаарынан 55 чакырым түштүк-чыгышты карай жайгашкан.
