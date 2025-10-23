АКШ «Роснефть» менен «Лукойлго» каршы санкцияларды жарыялады

АКШнын Каржы министри Скотт Бессент Орусиянын эки ири мунай компаниясына каршы санкцияларды жарыялады. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди.
Скотт Бессенттин айтымында, «Роснефть» менен «Лукойл» «Кремлдин согуш машинасын каржылап жатат», ал эми президент Дональд Трамп согушту токтотууга аракет кылууда.
Каржы министрлигинин расмий билдирүүсүндө санкциялар Орусиянын Украинадагы согушту токтотуу үчүн «тынчтык жараянына олуттуу ынтызар эместигинен» улам киргизилип жатканы айтылат.
Департамент «Москваны ок атышууну токтотууга токтоосуз макул болууга чакырат». Америкалык лидер ушундай аталыштагы билдирүүсүн Truth Social социалдык түйүнүндө жарыялады.
Эске салсак, бир күн мурда Дональд Трамп Москванын ок атышпоо келишимин камсыз кылууга үмүттөнгөн Будапешттеги орус президенти Владимир Путин менен жеке жолугушуусу белгисиз мөөнөткө жылдырылганын, болжолдуу түрдө Кремлдин мындай жеңилдиктерге баруудан баш тартканы себеп болгонун жарыялаган.
Улуу Британия бир жума мурун орусиялык эки мунай компаниясына каршы ушундай эле санкцияларды киргизген.
АКШнын «Роснефть» менен «Лукойлго» каршы санкцияларын жарыялагандан кийин Brent мунайынын баасы 4 пайыздан ашык кымбаттады.