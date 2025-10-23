11:03
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Кыргызча

АКШ «Роснефть» менен «Лукойлго» каршы санкцияларды жарыялады

АКШнын Каржы министри Скотт Бессент Орусиянын эки ири мунай компаниясына каршы санкцияларды жарыялады. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди.

Скотт Бессенттин айтымында, «Роснефть» менен «Лукойл» «Кремлдин согуш машинасын каржылап жатат», ал эми президент Дональд Трамп согушту токтотууга аракет кылууда.

Каржы министрлигинин расмий билдирүүсүндө санкциялар Орусиянын Украинадагы согушту токтотуу үчүн «тынчтык жараянына олуттуу ынтызар эместигинен» улам киргизилип жатканы айтылат.

Департамент «Москваны ок атышууну токтотууга токтоосуз макул болууга чакырат». Америкалык лидер ушундай аталыштагы билдирүүсүн Truth Social социалдык түйүнүндө жарыялады.

Эске салсак, бир күн мурда Дональд Трамп Москванын ок атышпоо келишимин камсыз кылууга үмүттөнгөн Будапешттеги орус президенти Владимир Путин менен жеке жолугушуусу белгисиз мөөнөткө жылдырылганын, болжолдуу түрдө Кремлдин мындай жеңилдиктерге баруудан баш тартканы себеп болгонун жарыялаган.

Улуу Британия бир жума мурун орусиялык эки мунай компаниясына каршы ушундай эле санкцияларды киргизген.

АКШнын «Роснефть» менен «Лукойлго» каршы санкцияларын жарыялагандан кийин Brent мунайынын баасы 4 пайыздан ашык кымбаттады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348187/
Кароо: 78
Басууга
Теги
Кыргызстандын Чикаго шаарындагы консулу Болотбек Борбиев кызматтан бошотулду
Трамп, Эрдоган, Макрон. Египетте Газадагы согушту токтотуу боюнча саммит өтөт
АКШга 250-жыл: Дональд Трамптын сүрөтү 1 долларлык монеталарга басылат
Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Нью-Йоркко келди
Дональд Трамп Казакстанга иш сапары менен келиши мүмкүн экендигин жарыялады
Дональд Трамп Пентагонду «Согуш министрлиги» деп атоого буйрук берди
АКШнын мамлекеттик катчысы USAID расмий жабылганын жарыялады
АКШнын Мамлекеттик департаменти 55 миллиондой чет өлкөлүктөрдүн визасын текшерет
Трамп менен Зеленский жолугушуусу: Украинадагы кырдаал кандайча өзгөрүшү мүмкүн?
Бүгүн Зеленский менен Трамп жолугушат. Кимдер катышат?
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
23-октябрь, бейшемби
11:03
Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүн...
10:27
АКШ «Роснефть» менен «Лукойлго» каршы санкцияларды жарыялады
10:20
IV Бишкек эл аралык кинофестивалына тасмаларды кабыл алуу башталды
09:43
Күйүүчү майдын баасы 15 пайызга көтөрүлөбү? Бийлик чукул чараларды талкуулоодо
09:29
Бүгүнкү доллардын курсу